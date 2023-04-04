الرئيس بارزاني: دور الكورد الفيليين وولائهم لحركة التحرير الكوردية يستحق الاعتزاز والتقدير

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني، إن ما تعرض له الكورد الفيليين "يعد ضمن سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة لقمع وتدمير الشعب الكوردي في العراق".

وفي رسالةٍ بمناسبة الذكرى الـ 43 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين، دعا الرئيس بارزاني الحكومة العراقية "القيام بواجبها في تعويض وحل المشاكل والقضاء على الآثار التي خلفتها الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في أسرع وقت ممكن".

وفيما يأتي نص الرسالة كما نشره الموقع الرسمي لـ مقر بارزاني:

رسالة الرئيس بارزاني في الذكرى 43 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين

بسم الله الرحمن الرحيم

إن إختفاء آلاف الشباب الفيليين ونفي وحرمان مئات الآلاف من الإخوة والأخوات من الكورد الفيليين من هويتهم من قبل النظام العراقي السابق يعد ضمن سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات العراقية المتعاقبة في القرن العشرين لقمع وتدمير الشعب الكوردي في العراق.

الأخوات والإخوة من الكورد الفيليين عانوا الكثير في الدولة العراقية وجريمتهم الوحيدة هي كونهم كورداً. يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها في تعويض وحل المشاكل والقضاء على الآثار التي خلفتها الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في أسرع وقت ممكن.

في الذكرى 43 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين ، تحية لأرواح الآف الشهداء من الكورد الفيليين.

إن دور الأخوات والإخوة الفيليين وولائهم لقضيتهم الوطنية وحركة التحرر الكردية يستحق الاعتزاز والتقدير دائماً .

مسعود بارزاني

٤ نيسان ٢٠٢٣