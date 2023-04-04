رئيس حكومة إقليم كوردستان: الاتفاق يصب في مصلحة البلاد وسنعزز علاقاتنا مع بغداد

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء 4 نيسان (أبريل) 2023، ان الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، يصب في مصلحة البلاد، مؤكدا عزم حكومة الاقليم تعزيز العلاقات مع بغداد.

وذكر بيان صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان "وقّعنا اليوم اتفاقاً مع رئيس الوزراء الاتحادي السيّد محمد شياع السوداني لتصدير النفط، مما سيُرسي أساساً نحو عهد جديد من التعاون المتين والمستمر بين أربيل وبغداد".

وتابع "وفي اجتماعاتنا ببغداد، شكرتُ رئيس الوزراء على قيادته ودوره الرئيسي في تجديد التعاون بيننا، إذ أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة البلاد برمتها، وبضمنها إقليم كوردستان. وكلا الجانبين متفق بأن لدينا الآن إطاراً إزاء مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما أن المناقشات المتعلقة بإعداد قانون اتحادي جديد خاص بالنفط والغاز قد تنطلق في المستقبل القريب".

وأضاف رئيس الإقليم "لقد ألحقت المشاكل والعقبات الأخيرة تجاه صادرات نفط إقليم كوردستان الضرر بالبلاد كلها، إلا أن هذا الاتفاق سيوفر الإيرادات اللازمة. ولطالما كان موقفنا يتمثل دائماً في العمل مع بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم حقوقنا تحت مظلة الدستور، ومن دون شك فإن الدور البارز للسيّد رئيس الوزراء الاتحادي سيمنح هذا الاتفاق دافعاً قوياً".

وأشار رئيس حكومة الإقليم الى انه "ابتداءً من اليوم، ستتعزز علاقتنا مع بغداد، ويمكننا أن نبدأ مرحلة جديدة من الثقة والتعاون، ومثلما قال السيّد رئيس الوزراء الاتحادي، فإنه يجب أن نركز الآن على توسيع فرص التعاون بين بغداد وأربيل، بما يعود بالنفع والفائدة على العراقيين كافة".

وقال "وأتقدمُ بالشكر إلى جناب الرئيس مسعود بارزاني على دوره المهم ودعمه المتواصل، كما أشكر رئيس إقليم كوردستان السيّد نيجيرفان بارزاني على دعمه. كذلك أشكر الوفد الفني لكلا الجانبين، على ما بذلوه من عمل حثيث في الأسابيع الماضية، فقد بذلوا جهوداً مضنية ومكثّفة لإجراء هذه المباحثات، وكلي أمل بأن تصب في مصلحة شعب إقليم كوردستان وعموم الشعب العراقي".

ووُقِّع اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، اتفاقية النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ورحب برلمان إقليم كوردستان بالاتفاق بين الجانبين.