ميدل إيست آي: تعليق الرحلات الجوية التركية الى السليمانية.. بسبب العلاقة بين الاتحاد الوطني والعمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- ذكرت صحيفة ميدل إيست في تقرير، أن تركيا أوقفت رحلاتها الجوية الى مطار السليمانية الدولي احتجاجاً على وجود علاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني.

ونقلت الصحيفة أمس الثلاثاء عن عدة مصادر الى وجود جسر جوي بين العراق وسوريا، يُزعم أنهم ينقلون مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بناءً على طلب بافل طالباني الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأضافت المصادر أنه تم الكشف عن الجسر الجوي بعد تحطم طائرتي هليكوبتر الشهر الماضي في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك.

وقال الباحث في معهد الشرق الاوسط بجامعة سكاريا مصطفى جانر لموقع ميدل إيست آي "هناك أدلة على أن حزب العمال الكوردستاني يستخدم السليمانية كقاعدة لوجستية لقواته".

وأضاف جانر "ان تركيا على يقين من أن حزب العمال الكوردستاني لديه علاقات وثيقة مع بافل طالباني الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والسليمانية أصبحت مكاناً يمكن أن يتحرك فيه حزب العمال الكوردستاني بسهولة".

ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدرين قولهما "ان السبب الحقيقي لتعليق الرحلات الجوية التركية الى مطار السليمانية الدولي مرتبط بدعم الاتحاد الوطني الكوردستاني المستمر لحزب العمال الكوردستاني".

في يوم 3 نيسان الجاري، قال مدير الاعلام والاتصالات في مطار السليمانية الدولي دانا محمد لكوردستان24" تم إبلاغنا اليوم بأن تركيا قد ألغت جميع الرحلات الجوية بين مطار السليمانية الدولي وتركيا، دون إبداء أي تفسير".

يُذكر ان تركيا أوقفت رحلاتها الجوية الى مطار السليمانية الدولي عدة مرات بين عامي 2017 و 2019 لنفس السبب.