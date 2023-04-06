وزارتا الصحة العراقية وإقليم كوردستان تتفقان على صيغة عمل مستقبلية لتوحيد الرؤى

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن الاتفاق على صيغة عمل مستقبلية لتوحيد الرؤى مع وزارة صحة إقليم كوردستان.

وقال صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة مع وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي ورئيس لجنة الصحة النيابية، "إننا عقدنا اليوم الاجتماع الأول لوزارة الصحة ووفد وزارة صحة إقليم كوردستان".

وأضاف أن "هذا أحد مرتكزات البرنامج الحكومي للتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وأكد الحسناوي أنه "ناقشنا جميع المشاكل الموجودة ووضع الحلول المناسبة سواء ماتتعلق بوزارة الصحة أو التشريعات".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على صيغة عمل مستقبلية لتوحيد الرؤى للجانب الصحي وعملية تطوير النظام الصحي في العراق".

وتقدم الحسناوي بالشكر "لوزير صحة إقليم كوردستان وطرحه المواضيع بكل شفافية والمقترحات والرؤى السديدة والإيجابية، ورئيس ممثلية الإقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على حضوره ومداخلاته الإيجابية".

وأشار إلى أن "الشكر موصول إلى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية وهي الجهة المسؤولة عن التشريعات وتذليل المشاكل من خلال المقترحات وتعديل بعض القوانين".

من جانبه قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، "عقدنا اجتماعاً مهماً مع الوزير والوكيل والفريق المشترك في وزارة الصحة العراقية.

وأضاف "أكدنا على أهمية التنسيق والعمل المشترك بما فيه مصلحة المواطنين، فضلاً عن تطوير القطاع الصحي في عموم العراق وإقليم كوردستان".

وقال سامان البرزنجي في تصريح خاص لكوردستان 24، "لأول مرة، تقر وزارة الصحة العراقية، بمراقبة جودة الأدوية في إقليم كوردستان".

وأضاف "في السنوات السابقة، العراق كان يعيد فحص الأدوية القادمة من كوردستان، لكن الآن تم معالجة تلك المشكلة، ولم تعد تخضع الأدوية القادمة من الإقليم والتي تحمل علامة مراقبة الجودة للفحص، عند شحنها إلى باقي أنحاء العراق".