سعدي بيره: هناك تقارب بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- شدّد عضوٌ في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة استمرار المحادثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكّد أن هناك تقاربٌ بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، لافتاً في الوقت ذاته على مواصلة المحادثات بين الجانبين، بغية التوصّل إلى اتفاقٍ بشأن الانتخابات.

وقال سعدي بيره في تصريحٍ لكوردستان 24: "هناك تقاربٌ بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مجدداً تأكيده على استمرارية المباحثات بين الجانبين.

في غضون ذلك، لفت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني إلى أن حزبه جاهزٌ لخوض الانتخابات "إذا تمّت تلبية مطالب الاتحاد الوطني".

وأضاف بيره: "لدينا رغبة في التوصل إلى اتفاقٍ حول عدة مسائل خلافية حول الانتخابات،كذلك حل الشكاوى وشرحها، ونريد أن نتفق بشأنها الآن، حتى لا يبدأوا بالشكوى في السنوات الأربع القادمة".

وتابع: "مسألة الدوائر الأربع، وقائمة الناخبين، وطريقة اختيار المقاعد النهائية، جميعها نقاطٌ يجب مناقشتها بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للتوصل لاتفاقٍ مشترك حولها".

وفي ختام حديثه، أعرب بيره عن أمله في أن يتوصّل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستانيَين إلى "اتفاقٍ نهائي وإجراء الانتخابات في موعدها".