بيان من المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بخصوص استهداف مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- عبّر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الجمعة، عن قلقهم بخصوص استهداف مطار السليمانية الدولي.

وقال جوتيار عادل، "أدى سلوك السلطة الحزبية المفروضة في حدود السليمانية، إلى تعليق تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، ومن ثم استهدافه".

وفيما يلي نص البيان:

نعرب عن قلقنا إزاء استهداف مطار السليمانية الدولي، هذا الوضع المريب يأتي نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير قانونية.

أدى سلوك السلطة الحزبية المفروضة في حدود السليمانية إلى تعليق تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، ومن ثم استهدافه، وبالنتيجة مواطنونا يدفعون ثمن هذه الأخطاء في تلك المنطقة.

ينبغي وضع حد لهذه الأفعال غير المسؤولة، وإعادة سلطة الحكومة وتثبيت حكم يليق بأهل السليمانية ويكون في مصلحة الأهالي وخدمتهم، وإنهاء هذا الوضع المعقد في تلك المنطقة، وتوفير حياة كريمة لأهالي السليمانية.

د.جوتيار عادل

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

7 نيسان 2023