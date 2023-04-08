سیاسة

جوتيار عادل: حكومة كوردستان قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق الإقليم

وقال جوتيار عادل، إن "كل جهود حكومة إقليم كوردستان منصبة للقضاء على آثار الإدارتين".
author_image أحمد حاجي
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
کوردستان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل استهداف مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الجمعة، أن حكومة إقليم كوردستان قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق الإقليم.

وقال جوتيار عادل في بيان تلقته كوردستان 24، إن "كل جهود حكومة إقليم كوردستان منصبة للقضاء على آثار الإدارتين".

وفيما يلي نص البيان:

حكومة إقليم كوردستان قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق إقليم كوردستان، وكل محاولاتنا منصبة للقضاء على آثار الإدارتين، وأن نكون قادرين على خدمة جميع مواطنينا دون عقبات أو تمييز.

لكن الطرف السياسي الذي يمثله السيد قوباد طالباني، يعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها، كما أنه وضع الحكومة في السليمانية تحت تأثير أجندة حزبه، ونتيجة ذلك فإن مواطني تلك المنطقة يعيشون أوضاعاً صعبة.

مع الأسف، بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية، تنصل السيد قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد لا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة.

د.جوتيار عادل

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

7 نيسان 2023

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