"المونيتور" يكشف عن الجهة التي سرّبت المعلومات بخصوص استهداف "مظلوم عبدي" في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أفاد موقع "المونيتور" الأمريكي الأحد، بأن قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، هي من قامت بتسريب المعلومات لأنقرة، بخصوص استهداف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في مطار السليمانية.

وأفاد الموقع في تقرير، نقلا عن مصدر مقرب من وكالات الاستخبارات، رفض الكشف عن اسمه، ان عددا من مسؤولي قوات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الوطني الكوردستاني، زودوا أنقرة بمعلومات حول مكان تواجد مظلوم عبدي وتحركاته في السليمانية.

ونفت "سوريا الديمقراطية" يوم الجمعة، تواجد قائد قواتها في السليمانية، لكنها ما لبثت أن أقرت لاحقا، بتواجد عبدي في السليمانية، اثناء الضربة العسكرية.

تأكيدات "قسد" بوجود مظلوم عبدي في السليمانية ونجاته من محاولة اغتيال، أتت بعد ساعاتٍ من تصريحٍ للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، العقيد جو بوتشينو، أكّد أن أفراد من الجيش الأمريكي كانوا يرافقون "عبدي" خلال استهداف موكبه قرب مطار السليمانية.

وكانت مديرية مطار السليمانية الدولي، أعلنت الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب سياج المطار في الساعة 4:18 من مساء يوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.