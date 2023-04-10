وفدٌ برلماني عراقي يصل السليمانية للتحقيق في حادثة المطار

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفدٌ من مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، إلى مطار السليمانية، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع عباس الزاملي، وزعيم حركة الفتح.

تأتي هذه الزيارة للتحقيق في حادثة استهداف مسيّراتٍ تركية محيط مطار السليمانية الدولي خلال تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية برفقة عددٍ من العسكريين الأميركيين في المطار.

ومن المقرّر أن يعقد الوفد، بعد زيارة موقع الحادث، عدة اجتماعات مع مسؤولين أمنيين وإداريين في المحافظة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الوفد سيعرض في مؤتمرٍ صحفي نتائج تحقيقاته والتحقيقات التي أجريت في الأيام التي تلت وقوع الهجوم.

وفي السابع من أبريل نيسان الجاري، استُهدِف موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بمحيط مطار السليمانية، خلال لقائه بعسكريين أميركيين، قالت وسائل إعلام محلية إنه هجومٌ تركي.

وقالت القوات الديمقراطية في بيانٍ لها عقب الحادثة، إن عبدي كان متواجداً في المطار لحظة الهجوم الذي لم تعلق عليه تركيا حتى الآن.

في وقتٍ قالت مديرية مطار السليمانية، إن انفجاراً وقع قرب سياج المطار تسبب باندلاع حريقٍ، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن مندلاوي، دعا عبر تغريدةٍ على تويتر، لجنة الأمن والدفاع إلى "تشكيل لجنةٍ للتحقيق في الهجوم وتقديم تقريرها على الفور، لاتخاذ إجراءات من شأنها حماية سيادة العراق وشعبه من أي اعتداء".

من جانبه، توجّه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى محافظة السليمانية، بإيعازٍ من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، للوقوف على ملابسات حادثة المطار.

وقال الأعرجي في بيانٍ صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه استمع لتفاصيل الحادثة من عدة شهور، مؤكّداً أن الحكومة العراقية تعارض انتهاك سيادة البلاد.