المندلاوي: من الضروري منح الأولوية للقطاع الخاص في مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، أنه من الضروري "منح الأولوية في مشروع قانون الموازنة لتنشيط القطاع الخاص".

وكان النائب الأول لرئيس المجلس، ترأس الاجتماع الثاني للجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، عقب القراءة الأولية.

وأكّد المندلاوي،أن "مجلس النواب داعم لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

مشيراً في الوقت ذاته، إلى "ضرورة منح الأولوية في مشروع القانون لتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في فرص عمل إضافية أمام الطاقات الشبابية ".

في غضون ذلك، وجه النائب الأول اللجنة المالية النيابية "بتقديم رؤية واضحة لآلية التعيين والتعاقد في القطاع الحكومي، تنسجم مع موازنة مخصصة لثلاث سنوات".

و"استكمال مناقشة باقي فقرات الموازنة للإسراع في تقديمها للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ بملاحظات النواب، وانسجامها مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان".