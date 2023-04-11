بعد 30 عاما.. الطائر الأخضر يشرع في رحلات ترانزيت بين بغداد وموسكو والمدينة المنورة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، إستئناف الطائر الأخضر رحلات الترانزيت بين (موسكو - بغداد - المدينة المنورة)، إعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان صحفي، إن رحلات الطيران غير المباشرة أو ما يعرف بالترانزيت لن تقتصر على هذا الخط فحسب، وإنما ستشمل قريباً خطوطا جديدة أقليمية ودولية.

وأضاف البيان، ان مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، يؤكد استمرار العمل على تحديث الأسطول الجوي للشركة، عبر رفده بالطائرات الحديثة، استنادا لتوجيهات معالي وزير النقل.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة قوله: أن هذه الخطوة المهمة تندرج ضمن خطة متكاملة لإعادة العراق الى مكانته كحلقة وصل بين عواصم عديدة، إنسجاماً مع البرنامج الحكومي.