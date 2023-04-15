مجلس النواب العراقي: جلسة الغد ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، عن تسلم رئاسة مجلس النواب تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة.

وقال المندلاوي في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة".

وأضاف "سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد".

وفي السادس من شهر نيسان أبريل الجاري، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 235 نائباً.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان، فيما أكد البرلمان تسلمه والبدء بإجراء المناقشات اللازمة تمهيداً لإقراره.

وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".