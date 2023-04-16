العراق يرسل دعوةً إلى تركيا وإيران للمشاركة في مؤتمر بغداد للمياه

أربيل (كوردستان 24)- أرسل العراق دعوةً إلى كلٍ من تركيا وإيران لحضور مؤتمر بغداد الثالث للمياه والمقرّر عقده شهر مايو أيار القادم.

وقال وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، إن "اللقاءات والأعمال مستمرة مع الجانبين الإيراني والتركي بشأن حصة العراق المائية".

وأوضح أن "دعوةً وُجِّهت لوزير الطاقة الإيراني للمشاركة في مؤتمر بغداد الثالث للمياه والذي سيعقد الشهر المقبل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

في غضون ذلك، لفت ذياب إلى أن "مباحثات وتفاهمات رئيس الوزراء مع الجانب التركي في زيارته الأخيرة، تضمنت الاتفاق على إرسال وفد فني إلى تركيا قريباً".

مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "تم تحديد الوفد ومخاطبة وزارة الخارجية بشأنهم ومن المؤمل أن تتحقق الزيارة بعد عطلة عيد الفطر".

وقال: "وجّه العراق دعوة للوفد التركي بزيارته لغرض استمرار المباحثات بشأن تفعيل مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت بين البلدين في هذا المجال والتي دخلت حيز التنفيذ وصادق عليها البرلماني التركي والعراقي".

ونوّه وزير الموارد المائية العراقية إلى وجود "خطوات عملية لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن "الإطلاقات الخاصة بنهر دجلة ستتحسن، خاصةً مع التزام الجانب التركي بالإطلاقات المتفق عليها".