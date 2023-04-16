فريق من حكومة إقليم كوردستان يزور قوباد طالباني غداً الإثنين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور فريق من حكومة إقليم كوردستان، يوم غدٍ الإثنين، نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني.

وقال مصدر مطلع من مجلس وزراء كوردستان لكوردستان 24، "من المقرر أن يزور فريق حكومي شُكِّل خصيصاً لمناقشة عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات الحكومة، غداً الإثنين، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني".

وبحسب معلومات مراسل كوردستان 24، فإن الفريق الوزاري يتألف من رئيس الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، وعضو الفريق الوزاري لحركة التغيير دانا عبد الكريم، فضلاً عن وزير الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وافق رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على إجراء وفد وزاري زيارة إلى نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، لحث الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء.