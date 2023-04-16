سیاسة

فريق من حكومة إقليم كوردستان يزور قوباد طالباني غداً الإثنين

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وافق رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على إجراء وفد وزاري زيارة إلى نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.
author_image أحمد حاجي
اجتماع سابق لمجلس وزراء إقليم كوردستان
اجتماع سابق لمجلس وزراء إقليم كوردستان
کوردستان مجلس وزراء إقليم كوردستان فريق حكومي قوباد طالباني الاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور فريق من حكومة إقليم كوردستان، يوم غدٍ الإثنين، نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني.

وقال مصدر مطلع من مجلس وزراء كوردستان لكوردستان 24، "من المقرر أن يزور فريق حكومي شُكِّل خصيصاً لمناقشة عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات الحكومة، غداً الإثنين، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني".

وبحسب معلومات مراسل كوردستان 24، فإن الفريق الوزاري يتألف من رئيس الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، وعضو الفريق الوزاري لحركة التغيير دانا عبد الكريم، فضلاً عن وزير الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وافق رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على إجراء وفد وزاري زيارة إلى نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، لحث الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف