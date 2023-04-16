إيران تغلق أكثر من 150 متجراً بسبب عدم الالتزام بقواعد ارتداء الحجاب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإيرانية، عن إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية في البلاد خلال 24 ساعة، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب.

جاء ذلك، عقب إعلان السلطات الإيرانية بدء تنفيذ خطّة جديدة وضعتها الشرطة، تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجراً و18 مطعماً وقاعة استقبال في البلاد، بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة" متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.

يأتي هذا التشديد في وقتٍ يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني.

وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس. وهم يخاطرون بأن يتم حجز سيارتهم في حال تكرار المخالفة، وفق فرانس برس.

وأضاف منتظر المهدي أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل عدّة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتّش الشرطة وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية".