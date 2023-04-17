وزير الداخلية العراقي يشدد على ضرورة ضبط السلاح غير المرخص ومكافحة الدكة العشائرية

أربيل (كوردستان 24)- شدد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، على ضرورة ضبط السلاح غير المرخص ومكافحة الدكة العشائرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة ميسان التي وصلها اليوم مع وفد أمني رفيع المستوى ضم عدداً من القادة والضباط".

وأكد الشمري، بحسب البيان، على "ضرورة أن تقف العشائر العراقية الأصيلة مع الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص، ومكافحة ظاهرة الدكة العشائرية والمخدرات، وغيرها من الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي".

ودعا وزير الداخلية، خلال اللقاء، شيوخ العشائر والوجهاء إلى أن "يكثفوا التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار"، مطالباً بـ"ضرورة العمل على توجيه الأبناء للابتعاد عن التصرفات المخلة بالقانون وأن لا تأخذ العشيرة دور مراكز الشرطة عند حدوث النزاعات".

وأشار إلى "ضرورة أن يعمل الجميع بمساعدة شيوخ العشائر والوجهاء على رفض أي تصرفات أو أفعال تسيء أو تضر بالمجتمع من بينها ظاهرة الرمي العشوائي والدكة العشائرية ومساعدة الجهات الحكومية على مكافحة المخدرات والقضاء عليها ومساندة الإجراءات القانونية".

واستمع الوزير إلى عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، الذين أشادوا بتواصل الوزير معهم بشكل مباشر.