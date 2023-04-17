إيران تأمل في إعادة فتح سفارتها في السعودية بحلول 9 أيار/مايو

أربيل (كوردستان24)- تأمل إيران في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية بحلول 9 أيار/مايو وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس والذي يهدف إلى استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، على ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "اتفاقية بكين بین وزارتي خارجية الجانبين تسير بشكل جيد وبسرعة مقبولة وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يقوم الجانبان بإعادة فتح سفارتي البلدين وقنصلياتهما في غضون شهرين من عقد الاجتماع الأول، أي حتى 9 أيار/مايو المقبل" وفق وكالة "إرنا".

وتابع "العلاقات السياسية بين البلدين أقيمت بشكل مباشر ويمكننا القول إن العلاقات السياسية بين البلدين قد تم تفعيلها. وصرح ليس لدينا أي قضايا غامضة أو عقبات في هذا الاتجاه. خاصة وأن موسم الحج أمامنا".

وكانت طهران والرياض أعلنتا في 10 آذار/مارس التوصل الى الاتفاق بعد قطيعة استمرت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

وعن الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين قال کنعاني وفق "إرنا" إنه "في ما يتعلق بعملية تنفيذ الاتفاقات التي توصل إلیها البلدان في بكين قدمت التوضیحات اللازمة في نفس الاجتماع"، لافتا الى "دعوات وزيري خارجية البلدين لزيارة ایران والسعودیة وقد تلقينا دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئیس الجمهوریة آية الله ابراهیم رئيسي لزیارة بلاده، فيما دعاه رئیسي في رسالة الى زيارة ايران".

وفي الأيام الأخيرة، زارت وفود من البلدين سفارتَي الرياض وطهران لبدء عملية إعادة فتحهما، وكذلك القنصلية الإيرانية في جدة والسعودية في مشهد.