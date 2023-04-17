السعودية تعلن فلكيا يوم الجمعة اول ايام عيد الفطر

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الجمعية الفلكية السعودية في جدة يوم الاثنين، ان يوم الجمعة المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وبحسب الحسابات الفلكية التي أجرتها الجمعية، فإن "القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس "يوم التحري" 29 رمضان 1444 الموافق 20 نيسان 2023 عند الساعة 07:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية ب‍جدة المهندس ماجد أبو زاهرة قوله، إن "الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض".

وأضاف: "ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات وإضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساء بعد ( 24 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال "فلكيا (حسابيا)".