سیاسة

وزارة البيشمركة تصدر توضيحاً حول سرقة رواتب منتسبيها

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - نفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أي صلة لمنتسبيها بعملية الاحتيال التي طالت أحد المصارف وتم خلالها سرقة مبالغ مالية.

وقالت الوزارة في بيان  "بعد نشر أخبار تفيد بإلقاء القبض على 6 اشخاص قاموا باستخدام صكوك مصرفية مزورة لسرقة مبالغ مالية من أحد البنوك، نعلن في وزارة البيشمركة أن هذه القضية لا علاقة لها بنا ولا يوجد ضباط وعناصر في وزارتنا متورطون بهذه الجريمة".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام الى "التعامل مع مثل هذه الحالات بمسؤولية وعدم استخدام اسم وزارة البيشمركة لأهداف إعلامية خاصة بهم".

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