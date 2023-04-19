السوداني: صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان "واجب وليس مَكرمة"

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، باتفاقية الرابع من أبريل نيسان بين بغداد وأربيل، معتبراً إياها "اتفاقاً مهماً".

وقال السوداني في لقاءٍ مع مجموعة وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، "اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كوردستان اتفاق مهم، وينظم العلاقة التي ساهمنا في تنظيمها خلال المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية".

في غضون ذلك، أكّد رئيس الحكومة العراقية أن فقدان إيرادات 475 ألف برميل من النفط يومياً "رقم كبير والضرر سيصيب الجميع".

ولفت إلى أنه خلال أيام "سنذهب إلى توقيع العقود بين سومو والشركات النفطية، ويتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير من الإقليم".

في سياقٍ متصل، أوضح السوداني أنه من "واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أية محافظة، وهي ليست مَكرمة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء".

ونوّه خلال حديثه إلى أن "النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كوردستان في الموازنة مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها".