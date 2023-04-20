اعتراض أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل المغرب خلال عشرة أيام

أربيل (كوردستان 24)- اعترضت البحرية المغربية 552 مهاجراً غير نظامي في عمليات متفرّقة نفّذتها بين 8 و18 نيسان أبريل، خلال محاولاتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية للمملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنّ "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، والعاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدّمت المساعدة (...) لـ 552 مرشحاً للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف أنّ المهاجرين كانوا يحاولون العبور "في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) ودراجات مائية (جيت سكي)، وحتّى عن طريق السباحة".

وتشكّل السواحل المغربية ممرّاً تقليدياً للهجرة غير النظامية باتّجاه إسبانيا القارّية عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي. ويعدّ الطريق الأخير أكثر خطورة.

وعلى هذا الطريق قضى 11 مهاجراً، من المغرب ودول في إفريقيا جنوب الصحراء، مطلع نيسان أبريل بعد غرق قاربهم جنوب المملكة.

وشهد الفصل الأول من هذا العام أثقل حصيلة لوفيات المهاجرين غير النظاميين منذ العام 2017، في مجمل طرق الهجرة عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وفق الأمم المتحدة.

لكنّ تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا خصوصاً تراجع بأكثر من 25% في عام 2022، مع انخفاض ملحوظ، خصوصاً في أعداد الوافدين من طريق البحر، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

وجاء ذلك بعدما استأنف المغرب وإسبانيا العام الماضي تعاونهما في مكافحة الهجرة غير النظامية بعد أزمة دبلوماسية دامت نحو عام.