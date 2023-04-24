لجوء نحو 10 آلاف شخص إلى دولة جنوب السودان هرباً من الحرب

أربيل (كوردستان 24)- دخل نحو 10 آلاف لاجئٍ إلى دولة جنوب السودان قادمين من السودان خلال الأيام الماضية، هرباً من القتال الدائر منذ أكثر من اسبوع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مفوّض منطقة الرنك في دولة جنوب السودان، كاك باديت، إن نحو 6500 عبروا الحدود يوم السبت وعبر ثلاثة آلاف آخرون أمس الأحد ووصل المزيد اليوم الاثنين.

من جانبه، قال قائد الجيش في الرنك، داو أتورجونج، إن ثلاثة أرباع الوافدين من مواطني جنوب السودان، والبقية من مواطني السودان وإريتريا وكينيا وأوغندا والصومال.

ويستضيف السودان 800 ألف لاجئ من جنوب السودان فروا من صراعات طويلة الأمد هناك. واستقلت دولة جنوب السودان في عام 2011.

وقال أتورجونج: "تقدم السلطات المحلية والسكان المساعدة للوافدين الجدد حتى الآن لم تتدخل المنظمات الإنسانية"، بحسب فرانس برس.

وهناك أكثر من مليوني نازح في جنوب السودان، حيث أسفرت الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 2013 إلى 2018 عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف.