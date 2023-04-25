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الصحة العالمية تفصل أحد كبار مديريها بسبب سوء السلوك الجنسي!

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تيمو واكانيفالو في الترتيب السابع من يمين الصورة
تيمو واكانيفالو في الترتيب السابع من يمين الصورة
العالم منظمة الصحة العالمية

أربيل (كوردستان 24)- أنهت منظمة الصحة العالمية خدمة أحد كبار مديريها، بتهمة سوء السلوك الجنسي بعد إجراء تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة، بحسب رويترز.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارسيا بول، "تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد أن كشفت نتائج (تحقيق معه) سوء السلوك الجنسي من جانبه وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه".

وقال مصدرٌ مطلع على الإجراءات، إن واكانيفالو الذي كان رئيساً لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية في مقر المنظمة بجنيف "نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه"

وقالت المتحدثة في البيان "سوء السلوك الجنسي من أي نوع أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفاً أو استشارياً أو من الشركاء".

وأضافت بول أن بإمكان واكانيفالو "الطعن على قرار فصله داخلياً أمام الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله فإن بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية".

وكانت الطبيبة روزي جيمس، التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية  في إنكلترا، نشرت شكواها في رسالة على تويتر في أكتوبر تشرين الأول 2022.

 

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