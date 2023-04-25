الأنواء الجوية تعلن توقعاتها بشأن الأمطار والعواصف الترابية للأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أوضحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، الموقف بشأن التقلبات الأخيرة بحالة الطقس في الأيام الأخيرة، وتوقعاتها بشأن الأمطار والعواصف الترابية للأيام المقبلة ولاسيما في شهر أيار.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم التنبؤ الجوي أصدر قبل أيام تقريره بشأن تأثر البلاد بمنخفض جوي من البحر الأحمر، مما سيؤثر على عدد من مناطق البلاد، لذلك حدث تفاوت في درجات الحرارة وتقلبات جوية غير مستقرة، بالتالي فإن كمية الإمطار المتساقطة التي تأثرت بها البلاد، هي حالات طبيعية بسبب تأثير البحر الأحمر".

وأضاف، أن "تأثير منخفض البحر الأحمر، سينتهي اليوم الثلاثاء، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتيم الشمالية والوسطى في الساعات المقبلة".

وعن توقعات الأيام المقبلة وشهر أيار المقبل بين أن "احتمالية حصول العواصف الترابية واردة لأنها تحدث نتيجة المنخفضات، والفوارق بدرجات الحرارة"، منوهاً إلى أن "في شهر أيار نتوقع حصول المنخفضات التي تتشكل على الأرض الهندية، وهذا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، مما يساهم في تكرار العواصف الترابية في العراق، لكن لغاية هذه اللحظة لم نحدد نوع العواصف أو المنخفض الذي ستتعرض لها البلاد أو احتمالية حصول أمطار".