مسرور بارزاني لعبدالله كويخا.. يجب وضع حد لهذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن تعازيه لعبدالله كويخا مبارك في وفاة نجله، شاكراً موقفه الشجاع والمسؤول والوطني، مؤكداً على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقالت رئاسة حكومة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم الاربعاء "ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عبر عن تعازيه هاتفياً لعبدالله كويخا مبارك في وفاة نجله".

وأضاف البيان "وبعد تقديم التعازي لأسرة الفقيد، تمنى رئيس الحكومة أن يرزق الفقيد الجنة، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وأشار البيان الى أن رئيس الحكومة "شكر عبدالله كويخا مبارك على موقفه الشجاع والمسؤول والوطني، وشدد على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة".

وكان يوم أمس الثلاثاء قد أطلق النار على نجل عبدالله كويخا مبارك البالغ من العمر 21 عاماً، بسبب نزاع اجتماعي، وتوفي على إثر ذلك، وبعد دفن جثمانه قال كويخا مطالباً أقاربه بأن يحافظوا على أمن إقليم كوردستان ومدينة جمجمال.