صحة وبیئة

الصحة تعلن تسجيل 30 حالة وفاة وإصابة بالحمى النزفية

author_image سوار أحمد
العراق الحمى النزفية اصابات العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 30 حالة وفاة وإصابة بالحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، فيما أشارت إلى أن ذي قار تصدرت المحافظات بأعداد الإصابات والوفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة سجلت منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 30 إصابة بمرض الحمى النزفية بضمنها 7 وفيات في عموم العراق".

وأضاف، أن " ذي قار تصدرت المحافظات العراقية بعدد الاصابات بواقع 10 إصابات بضمنها 3 وفيات".

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