أردوغان يؤكد أن بلاده ارتقت إلى نادي دول الطاقة النووية بالعالم

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده دخلت نادي دول الطاقة النووية في العالم، عبر محطة "أق قويو" في ولاية مرسين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في حفل تزويد محطة "أق قويو" بأول وقود نووي، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أردوغان أنه مع تزويدها بالوقود النووي اكتسبت محطة "آق قويو" هويتها بوصفها منشأة نووية.

وأضاف أن جميع وحدات "آق قويو" ستدخل الخدمة تباعاً حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وتابع: "لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة النووية عبر محطة آق قويو بعد أن وصفت المفوضية الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء".

وأشار إلى أن عدم تأثر محطة "آق قويو" النووية بالزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير شباط الماضي، مؤشر على مدى دقة أعمال البناء التي نفذها المهندسون والعمال المحليون.

وأردف: "محطة آق قويو النووية نتاج الاستثمار المشترك الأكبر لنا مع روسيا، وعند دخولها الخدمة بكامل طاقتها الاستيعابية سيتم إنتاج نحو 35 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء سنوياً".

وأكد أردوغان أن محطة "أق قويو" ستساهم بخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، وستؤثر إيجابياً على زيادة دخلها القومي.

واستطرد: "على ضوء خبرتنا في مشروع محطة آق قويو، سنبدأ خلال أقرب فرصة بمحطتينا الثانية والثالثة المخطط إنشاؤهما في مناطق مختلفة".

وتابع: "اجتمعنا اليوم لنشاطر فرحة هذه الحملة العظيمة التي ستضع تركيا بين دول العالم التي تمتلك القدرة النووية".

ولفت أردوغان إلى أن حكومته أوفت بوعدها للشعب التركي بافتتاح محطة "أق قويو" النووية.

وأوضح أن هناك 422 مفاعلاً نووياً قيد التشغيل في العالم حالياً، وأن 57 مفاعلاً لا يزال قيد الإنشاء.

وزاد: "يوفر الاتحاد الأوروبي 25 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية. والعام الماضي قبلت المفوضية الأوروبية الطاقة النووية على أنها طاقة خضراء".

وشكر أردوغان نظيره بوتين على دعمه لمشروع "أق قويو" النووية، وهنأ جميع القائمين على إنشاء المحطة من أتراك وروس.

وأشار إلى أنه جرى بناء 4 مفاعلات في محطة "أق قويو" النووية، وأن كل واحد منها بقوة 1200 ميغاوات.

وعن تمويلها قال أردوغان: "مثل العديد من المشاريع المهمة في تركيا، تم تنفيذ محطة أق قويو النووية بنموذج تمويل جنّب ميزانية بلادنا أعباء مالية".

وأردف: "هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 20 مليار دولار، تم تصميمه وإنشاؤه من قبل مؤسسة روساتوم الروسية".

وبيّن أن محطة "أق قويو" تفي بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجموعة الاستشارية الدولية للسلامة النووية والاتحاد الأوروبي.