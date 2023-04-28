وزير النفط يحدّد موعد استئناف التصدير من إقليم كردستان

أربيل (كوردستان24)- حدّد وزير النفط حيان عبد الغني اليوم الجمعة، موعد استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية "إن الحكومة المركزية وصلت الى المراحل الأخيرة من تنفيذ الاتفاق مع أربيل بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان"، لافتاً الى أن" شركة تسويق النفط التي تكفلت بعملية استلام وتصدير النفط من الإقليم هي الآن بصدد توقيع العقود مع الشركات التي تشتري النفط".

وأشار الى أنه" سيتم في الأيام القريبة المقبلة الإعلان عن استئناف تصدير النفط".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكداً على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، "على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".

وأوضح أن "الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول".