أمن

استهداف رجل دين إيراني بالسكين بمدينة "قم"

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مسجد جمكران بمدينة قم الإيرانية (وكالات)
مسجد جمكران بمدينة قم الإيرانية (وكالات)
إيران قم مدينة قم إيران

أربيل (كوردستان 24)- تعرّض رجل دين إيراني لهجومٍ بسكين، اليوم السبت، في مدينة "قم"  (وسط) خلال حادث سير، بعد أيام على مقتل عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني.

وبعد تحطُّم السيارة وجرح اثنين من المارة، ترجَّل السائق من سيارته وهاجم "أحد الضحايا وهو رجل دين" بسكين، وفق ما ذكر قائد شرطة قم أمير مختاري بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا).

ونُقل الجرحى الثلاثة، ومن بينهم السائق الذي جرح نفسه بالسكين، إلى المستشفى. ولا يزال رجل الدين في العناية المركزة، وفق مختاري.

مضيفاً أنّ دوافع الهجوم لم تتّضح حتى الآن، بحسب وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد أيام على مقتل آية الله عباس علي سليماني، العضو في مجلس خبراء القيادة الموكل تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، جرّاء إطلاق نار استهدفه داخل مصرف في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمالي البلاد.

والأربعاء أيضاً، استُهدف رجل دين آخر في حادث دهس في العاصمة، بحسب الشرطة التي أكدت أن القوات الأمنية تلاحق السائق. ولم تُعلَن تفاصيل أخرى حول هذا الهجوم.

 

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