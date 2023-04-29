السوداني يوبّخ مسؤولاً في مطار بغداد الدولي (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- أظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وهو يوبّخ مسؤولاً في مطار بغداد الدولي.

ويظهر في الفيديو الذي ينشره موقع كوردستان 24، السوداني رفقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وهو يتحدّث غاضباً مع أحد المسؤولين في المطار، بسبب حالة الفوضى.

ويقول السوداني للمسؤول غاضباً: "وين الوزير! وين المدير".

يأتي ذلك، بينما اشتكى عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي من سوء الخدمات في مطار بغداد الدولي وتراجع البنية التحتية فيه.