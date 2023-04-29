أمن

السوداني يوبّخ مسؤولاً في مطار بغداد الدولي (فيديو)

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سكرين عن مقطع الفيديو
سكرين عن مقطع الفيديو
العراق عبد الأمير الشمري محمد شياع السوداني مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وهو يوبّخ مسؤولاً في مطار بغداد الدولي.

ويظهر في الفيديو الذي ينشره موقع كوردستان 24، السوداني رفقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وهو يتحدّث غاضباً مع أحد المسؤولين في المطار، بسبب حالة الفوضى.

ويقول السوداني للمسؤول غاضباً: "وين الوزير! وين المدير".

يأتي ذلك، بينما اشتكى عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي من سوء الخدمات في مطار بغداد الدولي وتراجع البنية التحتية فيه.

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