أردوغان: لن نطلق سراح ديميرتاش وأوجلان إذا بقينا في السلطة

أربيل (كوردستان 24)- هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة والمرشح لمنصب رئيس البلاد، كمال كيليتشدار أوغلو، معتبراً أنه يتلقّى تعليماته من قيادة حزب العمال الكوردستاني في قنديل.

وخلال كلمةٍ له أمام أنصاره في أنقرة، اليوم الأحد، أكد أن "تحالف الأمة صار متعجرفاً ويتفاوض مع الجميع، حتى مع امتدادات حزب العمال الكوردستاني".

وجدّد أردوغان التأكيد على أنه إن بقي في السلطة فلن يطلق سراح زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديميرتاش، قائلاً: "يجب أن يقضي كامل عقوبته".

وفي إشارةٍ إلى تحالف كيلتشدار أوغلو، أضاف أردوغان: "إنهم يشيرون إلى أنهم سيطلقون سراح دميرتاش وعبد الله أوجلان، طالما أننا في السلطة فلن يفرج عن دميرتاش وأوجلان".

وتابع: "يجب أن يكملا العقوبة المفروضة عليهما".

ولفت أردوغان أمام أنصاره إلى أن "تحالف الأمة كان في البداية يضمُّ ستة أحزاب، ثم صاروا سبعة أحزاب والآن تسعة أحزاب".

وقال في إشارةٍ إلى تحالف الأمة: "يقولون إنهم سيعيدون كل الذين طردوا من مكاتب الدولة بتهم الإرهاب، إلى رأس عملهم، أريد أن أقول إن خيالهم بطيء".

وأضاف: "كمال كيليتشدار أوغلو يتلقى تعليماته من قنديل".