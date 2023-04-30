السوداني يوجّه سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع مؤسسةٍ دولية لتطوير مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، سلطة الطيران المدني في العراق بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير مطار بغداد الدولي.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي: "قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعماً كبيراً لسلطة الطيران المدني وقطاع الطيران".

مؤكّداً أن السوداني "طالب بأن تكون السلطة بمستوى حكومة الخدمات"، مضيفاً أن السلطة "تمتلك خططاً لتوسعة مطار بغداد الدولي وإنجاز ما تبقى من خدمات".

ولفت الأسدي إلى أن رئيس الحكومة "وجّه سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي".

ووفق رئيس سلطة الطيران المدني، فأن مجلس الوزراء رصد مبلغ 500 ألف دولار للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، وهنالك دراسة لخطة التعاقد".

معتبراً في الوقت ذاته، أن" التعاقد مع المؤسسة سينعكس إيجابياً على مطار بغداد الدولي من خلال جلب النواقل الدولية إلى العراق".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجّه السبت، بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة لتقديم الخدمات في مطار بغداد.