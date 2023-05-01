"الموارد المائية" تحدّد موعد انطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف العاصمة العراقية، بغداد، يومي السادس والسابع من مايو أيار الجاري، المؤتمر الدولي الثالث للمياه، تحت شعار "شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع".

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية، إن مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه سينطلق في العاصمة العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وسيشهد المؤتمر، بحسب وزارة الموارد المائية، "تقديم العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تتناول ظروف وأسباب الشحة المائية وتأثيرات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها".

وأشارت إلى "دعوة العديد من وزراء المياه العرب، والمنظمات الدولية المختصة في مجال المياه والمناخ، وسفراء الدول في بغداد، إضافة إلى الوزراء والمحافظين وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، فضلاً عن أساتذة الجامعات والعديد من الشخصيات العراقية والعربية والدولية المختصة، والشخصيات الإعلامية".

ومن المقرّر أن تتضمن محاور المؤتمر "الماء من أجل البشر والطبيعة، ودبلوماسية المياه والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى استدامة الأراضي الرطبة من أجل الازدهار وإدارة المياه المعرفة والابتكار".

كما ستشمل رؤى المؤتمر، "رسم سياسة لإدارة الموارد المائية تنسجم وتحديات الشحة المائية، بغية توفير مياه آمنة للمجتمعات وضمان مستلزمات النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استدامة النظم الإحيائية للأهوار وشط العرب والحفاظ على تلك النظم من التلوث".

وستتضمن أيضاً، وفق بيان لوزارة الموارد المائية،"تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية للتعاون في تقاسم منفعة الموارد المائية المتاحة وإرساء الأمن والاستقرار المجتمعي، والابتكار للمساهمة في وضع الحلول، خاصةً مساهمات المرأة والشباب لتحقيق الازدهار لجميع شعوب العالم، إلى جانب إيجاد الصلة مع مصادر التمويل الدولية لدعم مخرجات المؤتمر".

وأوضحت الوزارة أن "المؤتمر يهدف إلى إيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستدامة بيئة الأهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الإحيائي".

كذلك "التثقيف ونشر الوعي لكافة مستخدمي المياه والمساهمين لغرض الاستخدام الرشيد لمصادر المياه وتقليل الضائعات".

إضافة إلى تفعيل التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال إدارة مصادر المياه وتحليل المخاطر عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، بناء قدرات التمويل والاستثمار".