صحة وبیئة

سامان برزنجي: 9 مستشفيات في كوردستان تحصل على ثقة البورد الطبي الأردني لاستخدامها كمراكز للتدريب

وشدد وزير الصحة في كوردستان على أن "هذا إنجاز كبير للتخصص الطبي في إقليم كوردستان".
author_image أحمد حاجي
وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان
وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم الإثنين، إن 9 مستشفيات في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، قد حصلت على ثقة فريق أردني، لاستخدامها كمراكز لتدريب الأطباء في البورد الكوردستاني والبورد الأردني.

وأضاف سامان برزنجي في تصريح لكوردستان 24، أن "هذه المستشفيات ستكون مراكز موثوقة ومعتبرة لإجراء الاختبارات، والتدريبات، فضلاً عن اكتساب التخصصات الطبية".

وأشار إلى أن "التخصصات الحالية تشمل: الأمراض الداخلية، والجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، طب الأطفال والتخدير، إضافة إلى الأشعة والرنين المغناطيسي".

وشدد وزير الصحة في كوردستان على أن "هذا إنجاز كبير للتخصص الطبي في إقليم كوردستان"، مبيناً "أننا ننظر إليه باهتمام، ونأمل أن يقدم خدمات أكثر للمجال الطبي في كوردستان مستقبلاً".

 

 

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