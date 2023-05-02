سیاسة

المصادقة على ترقية 1300 ضابط من قوات البيشمركة

author_image دیار بکر
أرشيف
أرشيف
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - تمت المصادقة على جدول ترقية 1300 ضابط من وزارة البيشمركة لعامي 2020 و 2021 وصدور المرسوم الإقليمي وموافقة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان وإعادتهما إلى وزارة البيشمركة لحكومة إقليم كوردستان.

 وقال مصدر في وزارة البيشمركة التابعة لحكومة الاقليم لكوردستان 24 ، إنه تمت الموافقة على جدول ترقية ضباط البيشمركة لشهري آذار وأيلول 2020 و 2021 وإعادته إلى الوزارة.

وتابع المصدر إن الجدولين لا يشملان ضباط وزارة البيشمركة والألوية المشتركة وقوات الوحدتين 70 و 80. مؤكدا إنه تمت ترقية نحو 1300 ضابط من البشمركة في مارس وأيلول لعامي 2020 و 2021.

وفي وقت سابق في 6 تموز 2022 ، وبعد موافقة حكومة إقليم كوردستان ، عاد جدول ترقية قوات البيشمركة لعامي 2018 و 2019 إلى وزارة البيشمركة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف