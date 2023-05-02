المصادقة على ترقية 1300 ضابط من قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24 ) - تمت المصادقة على جدول ترقية 1300 ضابط من وزارة البيشمركة لعامي 2020 و 2021 وصدور المرسوم الإقليمي وموافقة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان وإعادتهما إلى وزارة البيشمركة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال مصدر في وزارة البيشمركة التابعة لحكومة الاقليم لكوردستان 24 ، إنه تمت الموافقة على جدول ترقية ضباط البيشمركة لشهري آذار وأيلول 2020 و 2021 وإعادته إلى الوزارة.

وتابع المصدر إن الجدولين لا يشملان ضباط وزارة البيشمركة والألوية المشتركة وقوات الوحدتين 70 و 80. مؤكدا إنه تمت ترقية نحو 1300 ضابط من البشمركة في مارس وأيلول لعامي 2020 و 2021.

وفي وقت سابق في 6 تموز 2022 ، وبعد موافقة حكومة إقليم كوردستان ، عاد جدول ترقية قوات البيشمركة لعامي 2018 و 2019 إلى وزارة البيشمركة.