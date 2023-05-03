سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

"تم تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
author_image أحمد حاجي
الرئيس مسعود بارزاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف
الرئيس مسعود بارزاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف
کوردستان الرئيس بارزاني مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف علاقات أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 3 أيار مايو 2023، في صلاح الدين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف.

وذكر مقر البارزاني في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في العراق والمنطقة، كما تم تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع، "أهمية تنفيذ الاتفاق الموقع بين القوى السياسية، فضلاً عن أنه تم وصف الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بالإيجابية".

1225424
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف