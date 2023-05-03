الرئيس بارزاني يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 3 أيار مايو 2023، في صلاح الدين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف.

وذكر مقر البارزاني في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في العراق والمنطقة، كما تم تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع، "أهمية تنفيذ الاتفاق الموقع بين القوى السياسية، فضلاً عن أنه تم وصف الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بالإيجابية".