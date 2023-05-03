سیاسة

نيجيرفان بارزاني وباربارا ليف يبحثان توسيع آفاق التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وكوردستان

وأكد الجانبان بحسب البيان، "على الالتزام بجدول وبرنامج مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة شؤون البيشمركة والبنتاغون".
author_image أحمد حاجي
نيجيرفان بارزاني وباربارا ليف
نيجيرفان بارزاني وباربارا ليف
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أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، توسيع آفاق التعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الأربعاء 3 أيار مايو 2023، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف".

وجاء في البيان "وخلال اجتماع حضرته السفيرة الأمريكية في العراق، والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، نوقشت علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، ومجالات التعاون المشترك، والأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد".

وأكد الجانبان بحسب البيان، "على الالتزام بجدول وبرنامج مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة شؤون البيشمركة والبنتاغون، بشأن عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة".

كما اتفقا في الرأي على "أهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية، وحل الخلافات الداخلية في إقليم كوردستان، وقيّما إيجابياً التنسيق والتعاون الحاليين بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية".

وأشار البيان إلى أن "توسيع آفاق التعاون المشترك بين أمريكا والعراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المجال الاقتصادي شغل جانباً آخر من الاجتماع، حيث جرى خلاله استعراض فرص تعزيز اقتصاد العراق وإقليم كوردستان، وتوفير الأرضية الملائمة للقطاع الخاص والاستثمار الأمريكيين".

وتابع أن "المحور الآخر للاجتماع، بحث تطورات الحرب ضد داعش، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، فضلاً عن مجموعة مسائل تحظى باهتمام الجانبين".

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