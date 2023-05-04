بعد هجوم الكرملين .. تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء، رعاياها المقيمين في أوكرانيا من تزايد احتمالية تنفيذ هجمات صاروخية على أوكرانيا، بما في ذلك في كييف العاصمة.

وافاد موقع السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا على الإنترنت في بيان، "في ضوء التصعيد الأخير في الضربات في أنحاء أوكرانيا والخطاب التحريضي من موسكو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين من استمرار التهديد المتزايد بالهجمات الصاروخية، بما في ذلك في مدينة كييف ومقاطعة كييف."

وأضافت السفارة "تحث البعثة الدبلوماسية المواطنين الأمريكيين، على وجه الخصوص، على عدم تجاهل تنبيهات الغارات الجوية، والاختباء بشكل مناسب، واتباع تعليمات السلطات المحلية".

وأعلنت روسيا في وقت سابق، فتح تحقيق فيما أسمته "عملا إرهابيا"، بعدما أفادت موسكو، في وقت سابق اليوم، بأنها أسقطت مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتيال "إرهابية".