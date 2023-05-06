العراق يدعو عشائره للابتعاد عن لغة السلاح في المناسبات وحلّ النزاعات

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عشائر البلاد إلى الابتعاد عن لغة السلاح، خاصةً خلال النزاعات والمناسبات.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة الداخلية في قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، مع عددٍ من الشيوخ والوجهاء.

وتهدف الورشة، وفق بيانٍ للداخلية، إلى مناقشة إجراءات مكافحة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع، كانتشار الأسلحة غير المرخصة واستخدامها بشكل غير قانوني.

وأكّد الشمري أن "العشائر العراقية الأصيلة أسهمت في وقتٍ سابق في محاربة عصابات داعش الإرهابية".

معتبراً أن تلك "العصابات باتت اليوم شبه معدومة بعد الانتصارات والبطولات والتضحيات التي بذلها رجال العراق للقضاء على الإرهاب".

مطالباً العراقيين إلى ضرورة "تسليم الأسلحة غير المرخصة للدولة، لأن هذه الأسلحة باتت خطراً على السلم المجتمعي".

في غضون ذلك، دعا الشمري "جميع الشيوخ والوجهاء إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي".

كما دعاهم إلى "الابتعاد عن لغة السلاح، خاصةً خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض إلى إطلاق العيارات النارية"، التي تتسبّب بوقوع ضحايا.