كوردستان24 تشارك في ورش عمل لقناة الجزيرة

أربيل (كوردستان24)- يشارك فريق فني من قناة كوردستان24، اليوم الاثنين 8 أيار 2023، في العديد من ورش العمل لقناة الجزيرة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستمر ورشات العمل لمدة أربعة أيام، ينظمها معهد الجزيرة وتتناول آلية عمل الغرافيك ومراقبة الجودة والعمل الفني والعديد من المواضيع الأخرى.

ويأتي هذا ضمن اتفاقية التعاون في مجال الاستشارات الإعلامية، التي تم إبرامها بين مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام ومعهد الجزيرة للإعلام.

ورحب المدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي في حينها بهذه الاتفاقية، وأشار إلى أنها ستكون ذات أثر إيجابي في مجال رفع الكفاءات العاملة في القناة.

هذا ووصفت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري الاتفاقية، التي تم توقيعها قبل نحو عام، في مقر المعهد بالعاصمة القطرية الدوحة، بأنها خطوة إيجابية تصبّ في مبادرة تعزيز الشراكات والاتفاقات الدولية.