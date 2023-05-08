خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج الضربة التي استهدفت "مجموعة إرهابية" في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، نتائج الضربة التي استهدفت "مجموعة إرهابية" في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أن "جهداً أمنياً واستخبارياً متميزاً تقوم به القطعات الأمنية للقصاص العادل والعاجل من بقايا عصابات داعش الإرهابية، واستكمالاً للعمليات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، وبعد أن زودت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة صقور الجو الأبطال ليلة السبت بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، نفذ صقور الجو ضربة جوية دقيقة على هذا الوكر، ومن خلال المتابعة الميدانية، أسفرت عن قتل مفرزة إرهابية".

وأضافت أن "من بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو (إسماعيل خليل بليبل) وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو (أبو حسن النعيمي)".

وأشارت إلى أن "القطاعات الأمنية قطعت على نفسها عهداً بأن تزلزل الأرض تحت أقدام الإرهاب ولن يكون لهم أثر على أرض العراق، وها هي قواتنا المسلحة تزف بشرى بعد أخرى بعد انتصاراتها المتتالية".