قوات المساندة الأولى تطوّر قدراتها وممثل قوات التحالف: ندعم قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- أجرت قيادة قوات المساندة الأولى التابعة لقوات البيشمركة اليوم الاثنين 8 أيار 2023، تدريباتها في منطقة بارزان تحت إشراف قوات التحالف الدولي.

واكتفت البطارية الأولى، كتيبة 105 ملم، المكونة من مجموعة من للضباط والبيشمركة، من المسؤولين العسكريين بوزارة شؤون البيشمركة وقوات التحالف باستخدام عدة مدافع لضرب أهداف في إطار التدريبات والإستعراض العسكري، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام والمعلومات.

وقال قائد قيادة قوات المساندة سيهاد بارزاني، لدائرة الإعلام والمعلومات: "سنبذل قصارى جهدنا لتحسين مستوى العلوم العسكرية لقوات البيشمركة في مجال الأسلحة واستخدامها".

وبخصوص التدريبات العسكرية، قال قائد قيادة قوات المساندة: "هذا النوع من التدريب مهم لقوات البيشمركة لتكون دائما في حالة تأهب وجاهزة للقتال. ويستمر التعاون والتنسيق بين قوات التحالف ووزارة البيشمركة وأكد ممثلو قوات التحالف دعمهم لقوات البيشمركة.

وقال كل من توماس نيكولاي قائد القوات الالمانية في كوردستان والكولونيل فان ديلين قائد القوات الهولنديه في كوردستان في كلمتيهما : "كان التحالف يساعد قوات البشمركة في الماضي من خلال تقديم المشورة وتوفير المعدات العسكرية وسيواصل هذا الدعم في المستقبل".

وتعمل التشكلية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان على توحيد وتنظيم قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة وتواصل جهودها على هذا الصعيد.