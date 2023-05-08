بعد اللقاء الثنائي بين رئيس حكومة كوردستان ونائبه.. الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يجتمعان

أربيل (كوردستان 24)- بعد الاجتماع الثنائي، الذي عقد اليوم الإثنين، بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، من المقرر أن يجتمع المكتبان الانتخابيان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وقال المتحدث باسم المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد لكوردستان 24، إن "الاجتماع الثنائي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، خلق أجواء إيجابية لدى المكتبين الانتخابيين للحزبين، للتوصل إلى اتفاق النهائي بشأن موضوع الانتخابات".

وأضاف أن "المكتبين الانتخابيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمعان خلال الأيام القليلة القادمة، وسيبحثان آخر النقاط المرتبطة بقضية الانتخابات".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.