وصول جثمان وزير سابق في حكومة كوردستان إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الأربعاء، عبر مطار أربيل الدولي، جثمان حيدر فيلي وزير النقل والمواصلات السابق في حكومة إقليم كوردستان.

وكان في استقبال جثمان الوزير السابق، مسؤول الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، وبيشتوان صادق ممثلاً عن رئيس حكومة الإقليم، ودلشاد شهاب ممثلاً عن رئيس الإقليم.

وقال مراسل كوردستان 24، نورس عبد الله، إن قيادة الحزب الشيوعي أشرفت على مراسيم الاستقبال، بمشاركة ممثلي بعض الأحزاب السياسية، وسيواري جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحزب الشيوعي في أربيل.

وكان حيدر شيخ علي غلام المعروف باسم "حيدر فيلي"، وزيراً للنقل والمواصلات في التشكيلة الرابعة لحكومة إقليم كوردستان، وهو عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي.

توفي حيدر فيلي في الرابع من مايو أيار الجاري، في النروج بعد معاناة مع المرض.