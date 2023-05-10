أمن

إصابة ضابطٍ سوري و4 أفراد من الشرطة بانفجارٍ داخل مقرّهم بدمشق

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ساحة يوسف العظمة بدمشق
ساحة يوسف العظمة بدمشق
سوریا دمشق انفجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، عن إصابة ضابط وأربعة عناصر من الشرطة جراء انفجار مركبة داخل مقرّ عملهم في العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها عبر تيليغرام: "انفجرت مركبة شرطيّة ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق ما أدّى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر، بإصابات متفاوتة".

وأوضح البيان، أن الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى لإجراء الإسعافات، في وقتٍ لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة.

وتشهد دمشق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، حوادث انفجار عبوات ناسفة أو سيارات ملغومة، تسفر عن وقوع ضحايا أغلبهم عسكريون، دون الكشف عن الجهات المسؤولة.

وبداية أبريل نيسان الفائت، انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة مدنية بحي المزة، أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

 

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