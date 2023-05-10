سیاسة

القوات الأمنية تلقي القبض على 4 عناصر "إرهابية" في الأنبار

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال الانبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الأربعاء 10 أيار 2023، القاء القبض على أربعة عناصر إرهابية في الأنبار.

وذكر اعلام المديرية في بيان، أنه "بعمليات استباقية وجهود حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الخامسة والعاشرة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية الصقلاوية وسيطرتي الصقور والرميلة، أسفرت عن إلقاء القبض على( 4 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الرمادي والرطبة ".

واضاف، أنه " تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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