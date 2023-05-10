السوداني يترأس جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلالها مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة الخطط العسكرية والأمنية المعدّة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الجلسة شهدت التداول في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة تحدّيات الموقف المائي والمتغيّرات المناخية، وأثرها في الأمن الوطني، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهة نقص المياه، خلال فترة الصيف المقبل، والعمل على إيجاد بدائل ووسائل تحدُّ من الهدر المائي، وضمان إنسيابية الأنهر بالقدر الذي يلبي متطلبات الحدّ الأدنى، وقد اتُّخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بذلك".

وتابع أن "الجلسة بحثت في المتطلبات الخاصة بتأمين الحدود العراقية مع كل من إيران وتركيا، بما يسهم في تعزيز أمن البلد واستقراره".

ولفت إلى أنه "جرى التداول في الضوابط الخاصة بتأمين التظاهرات السلمية، وواجب توفير الحماية اللازمة لها، كحق كفله الدستور".

وبيّن أن "القائد العام للقوات المسلحة أشاد بأداء القوات الأمنية في التعامل مع المتظاهرين السلميين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".

وأكد أنه "تمت مناقشة آليات التعامل مع مخلفات المعادن والاستفادة منها في الصناعة الوطنية لهيئة التصنيع الحربي، بما يعزز من عمل الهيئة في تنمية إنتاجها".