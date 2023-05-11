مالهدف من إنشاء صرح بارزاني التذكاري؟

أربيل (كوردستان24)- سيتم اليوم الخميس 11 مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني وبحضور عشرات الشخصيات السياسية من كوردستان والعراق والشخصيات السياسية والدبلوماسية، افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان.

ويضم الصرح متحفا يحتوي صور نادرة ومقتنيات الزعيم الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني، بالاضافة الى بقايا ملابس ومقتنيات ضحايا الأنفال ومقتنيات البيشمركة القدماء الذين شاركوا في الحركة التحررية الكوردية.

والهدف من إنشاء هذا الصرح، هو أن يصبح مركزا للبحث والمعلومات حتى لاتنسى الأجيال القادمة، المعاناة التي لقيتها الأجيال السابقة، وهو رسالة لإظهار ان شعب كوردستان باق، وثقافة التعايش والسلام ستستمر وتتجذر في وجدان شعب كوردستان أكثر فأكثر.

ويمكن للزوار الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد في المكتبة والمتحف، إضافة لوجود مكتبة إلكترونية متاحة في أي مكان في العالم.

كما ان الصرح يضم صالات وأماكن مخصصة لإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض، حيث يُتاح للزائرين السفر عبر التاريخ والتعرف على نضال الشعب الكوردي والذي حقق في النهاية الحرية.

وهذا النصب التذكاري يعد مؤسسة ثقافية في إقليم كوردستان، يهدف لإحياء ذكرى الروح النقية للخالد ملا مصطفى بارزاني، رمز النضال الكوردي، إضافة الى اظهار الاحترام لكافة القادة الكورد الذين قادوا الثورات الكوردية الكبرى من أجل نيل الحرية.

وهي مؤسسة ثقافية تهدف إلى زيادة الوعي والاطلاع على مر به شعب كوردستان حتى وصل الى يومنا هذا، كما أنه تذكير للأحفاد من شعب كوردستان كيف مر أسلافهم بالبؤس والمعاناة للحصول على حقوقهم.

الهدف من انشاء الصرح

الهدف من انشاء هذا الصرح هو إطلاع الأجيال الحالية والمستقبلية على معاناة أجدادهم، وعلى مامرت به الحركة الكوردية التحررية، بقيادة الخالد بارزاني، والجهود المستمرة لترسيخ قوانين وثقافة التعايش وحماية حقوق كافة المكونات والحفاظ على البيئة.

المتحف

تم تصميم المتحف بشكل يعكس تفاصيل الجبال والكهوف التي حمت الأمة الكوردية لسنوات كدرع، حيث يشير الشعب الكوردي دائما إلى أن الأصدقاء الوحيدين لهم هي الجبال، حيث يتاح للزوار الذهاب في رحلة تاريخية عبر الماضي من خلال عرض العديد من الصور في معرضها وعرض العناصر والقصص التاريخية والحوادث التي جرت في تلك الأوقات.

غرفة الكهف

تم تصميم غرفة الكهف بشكل يحاكي الكهف الحقيقي حيث قضى الملا مصطفى بارزاني أوقاتا طويلة، وحيث ان الكهوف تعد جزءا مهما من حياة سكان الريف في المناطق الجبلية في كردستان.

أقسام المتحف

يعد متحف بارزاني التذكاري الوطني أحد أكثر المتاحف شمولا وتنوعا، وقد وفر ساحة كبيرة في الهواء الطلق حيث يمكن عقد العديد من المناسبات الثقافية، وتتميز هذه الساحة الكبيرة بجو هادئ ومريح للغاية، مما يدل على الجمال الطبيعي للمنطقة، ويأخذ المتحف الزوار إلى رحلة واضحة عبر الماضي تحكي العديد من القصص وتسرد الحوادث.

ويحتوي النصب التذكاري على قاعة مسرحية تعرض ملخصا تاريخيا لبارزاني من خلال فيلم وثائقي قصير، بالإضافة إلى معرض يعرض لوحات وسومات عن تاريخ المنطقة وطبيعتها.

ويوجد داخل الصرح العديد من غرف الاجتماعات الصغيرة والكبيرة والعديد من دورات المياه وكافتيريا كبيرة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 300 شخص.