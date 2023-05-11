أمن

العباسي: العلاقة متميزة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة

وشدد على أنه "تم وضع موازنة البيشمركة ضمن موازنة وزارة الدفاع العراقية".
author_image أحمد حاجي
کوردستان وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي وزارة البيشمركة متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، اليوم الخميس، أن العلاقة الآن متميزة جداً بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة.

وقال ثابت محمد العباسي أثناء حضور مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان في تصريح لكوردستان 24، إن "رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق عيسى عزير يحضر معنا كافة النشاطات، والتنسيق بيننا في أعلى مستوياته".

وشدد على أنه "تم وضع موازنة البيشمركة ضمن موازنة وزارة الدفاع العراقية"، مشيراً إلى "أننا ننتظر تمريرها" في مجلس النواب العراقي.

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

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