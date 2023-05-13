نائب برلماني عن كتلة التغيير يُرحب بمبادرة الرئيس بارزاني لتوحيد البيت الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- رحب النائب في برلمان إقليم كوردستان عن كتلة التغيير دلير عبد الخالق، اليوم السبت، بمبادرة الرئيس مسعود بارزاني لتوحيد البيت الكوردستاني.

وقال دلير عبد الخالق في مقابلة مع كوردستان 24، "نرحب بكل مبادرة من شأنها توحيد البيت الكوردي"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن تعالج اللقاءات والاجتماعات المرتقبة بين القوى السياسية الكوردستانية مشاكل شعب إقليم كوردستان".

وأضاف "أثبتت التجارب السابقة أن الحوار والعمل جنباً إلى جنب، هو الطريق الوحيد الذي يخدم المصالح العليا للكورد".

وأكد "أننا نرحب بمبادرة الرئيس بارزاني، التي أوجدت أجواء إيجابية بين مختلف القوى السياسية".

وبشأن انتخابات برلمان إقليم كوردستان، شدد دلير عبد الخالق، على "ضرورة أن يعقد برلمان كوردستان اجتماعاً لتعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى قضية إعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات".

وتابع "لا يجوز أن يكون هناك أي عائق أو حجة تمنع إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في موعدها المحدد".

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها قبل الـ 18 من الشهر الجاري.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".

كما أكد الرئيس بارزاني أن "العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وتشهد أجواء إيجابية"، مشيراً إلى أن "الذي حصل في بارزان هي حركة تحررية كوردستانية، ومعركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكورد والعرب، بل معركة ضد الظالم، وكيفما كان هذا الظالم عربياً أو كوردياً".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في نهاية شهر آذار مارس 2023، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.